SK Hynix анонсировала первые в мире 238-слойные чипы NAND…

Новые чипы получили меньшую площадь ячейки на единицу и более высокую эффективность, требуя на 21% меньше энергии для чтения данных. Более того, их уменьшенные размеры позволяют SK Hynix производить больше чипов из пластины, повышая общую производительность на 34% по сравнению со 176-слойной NAND. 238-слойные чипы NAND впервые появятся на потребительских твердотельных накопителях в 2023 году. SK Hynix также планирует выпуск 238-слойного продукта, который сможет передавать данные со скоростью 2,4 Гбит/с, что на 50% больше, чем у предыдущего поколения.