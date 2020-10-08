SK Hynix объявила о выпуске первой в мире памяти стандарта DDR5 DRAM. С тех пор, как компания объявила о разработке первой в мире 16 Гб памяти стандарта DDR5 была, компания представила образцы основным партнерам для проверки ее функционала и совместимости.

В сегодняшний день, SK Hynix провела лабораторные тесты. Компания проверила совместимость памяти DDR5 и основных компонентов модуля памяти. Новый стандарт памяти DDR5 DRAM поддерживает скорость передачи 4800 - 5600 Мбит/с, это в 1,8 раза быстрее, чем у предыдущего поколения DDR4. Рабочее напряжение памяти составляет 1,1 В, как итог мы получим снижение энергопотребления на 20%. Компания SK Hynix заверяет, что спрос на DDR5 начнет расти в 2021 году.