SK Hynix объявила о выпуске первой в мире памяти стандарта DDR5 DRAM

SK Hynix объявила о выпуске первой в мире памяти стандарта DDR5 DRAM. С тех пор, как компания объявила о разработке первой в мире 16 Гб памяти стандарта DDR5 была, компания представила образцы основным партнерам для проверки ее функционала и совместимости.

В сегодняшний день, SK Hynix провела лабораторные тесты. Компания проверила совместимость памяти DDR5 и основных компонентов модуля памяти. Новый стандарт памяти DDR5 DRAM поддерживает скорость передачи 4800 - 5600 Мбит/с, это в 1,8 раза быстрее, чем у предыдущего поколения DDR4. Рабочее напряжение памяти составляет 1,1 В, как итог мы получим снижение энергопотребления на 20%. Компания SK Hynix заверяет, что спрос на DDR5 начнет расти в 2021 году.
Комментарии и отзывы SK Hynix DDR5 DRAM
Обзоры:
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Новости:
Corsair представила линейку блоков питания CX-F

Corsair представила линейку блоков питания CX-F. Новая серия нацелена на рынок среднего бюджета. ...
Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere

Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere. Два блока питания мощн...
Компания Realme 7 октября анонсирует Power Bank 20000 mAh

Компания Realme 7 октября планирует анонсировать внешний аккумулятор на 20000 мАч. ...
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Realme 6 теперь официально доступен в ве...
Realme 6 теперь официально доступен в веНедавно в сети появилась информация о том, что компания Realme готовит к выпуску новую версию бестселлера...
ADATA представила игровую память XPG GAM...
ADATA представила игровую память XPG GAMXPG GAMMIX D20 новая игровая память компании ADATA. Память выглядит минималистично, черный радиатор и отс...
Мобильная игра Diablo Immortal получает ...
Мобильная игра Diablo Immortal получает Первая мобильная франшиза компании Blizzard находится на тестировании внутри компании. То есть тестирован...
Примеры работы автофокуса в Canon EOS R5...
Примеры работы автофокуса в Canon EOS R5 Новый беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5 получил не только лучшие в своем классе возможности запи...
Доступный HTC Wildfire E Lite показали н...
Доступный HTC Wildfire E Lite показали нАвторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами смартфона Wildfire E Lite, кото...
Идеальный чехол для PocketBook 515...
Идеальный чехол для PocketBook 515В последнее время пользователи стали все чаще предпочитать различные электронные книги, так как это позво...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая...
Обзор Patriot Memory Viper V530. ИгроваяВ центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
Google Pixel 4a показали в защитных чехл...
Google Pixel 4a показали в защитных чехлСетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Google Pixel 4a, презентация которого ожидае...
Новые игровые мониторы BenQ Mobiuz более...
Новые игровые мониторы BenQ Mobiuz болееBenQ анонсировала игровые мониторы EX2710 и EX2510, первые в своей новой серии Mobiuz. В отличие от сущес...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SE...
Зачем чехол для Xiaomi Mi 9 SEОчень часто можно услышать в интернете вопрос о том, зачем ...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 ACRONYM ос...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 ACRONYM осASUS Republic of Gamers начала сотрудничество с ACRONYM, дизайнером одежды. В рамках сотрудничества будет...
Oppo запустила Reno4 Pro 5G с процессоро...
Oppo запустила Reno4 Pro 5G с процессороКомпания Oppo анонсировала три новые модели смартфонов: Reno4 Pro 5G , Reno4 5G и Reno4 Z 5G. ...
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor