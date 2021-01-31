SK Hynix переместит производство чипов в Китай

Компания SK Hynix объявила, что перенесет некоторые из своих литейных предприятий, которые используют 8-дюймовые пластины, из Южной Кореи в Китай. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на рынке.

Южнокорейский производитель микросхем и вторая по величине компания в регионе, специализирующаяся на производстве полупроводников, перемещает производство микросхем в Китай, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов и снизить затраты.

Согласно официальным данным компании, ее литейные чипы, основанные на ее 8-дюймовых пластинах, пользуются большим спросом, поскольку ее предложение чипов с 12-дюймовыми пластинами ограничено из-за более высоких требований к инвестициям для строительства новых мощностей.
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