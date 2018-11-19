SK Hynix первой разработала микросхему памяти DRAM DDR5 плотностью 16 Гбит

SK Hynix объявила о завершении разработки своего первого чипа памяти DRAM DDR5. Чип поставляется с пропускной способностью 16 ГБ и является первым в отрасли, полностью совместимым со стандартом JEDEC. Для выпуска микросхем будет использоваться тот же техпроцесс 1Ynm, что и для микросхем DRAM DDR4 плотностью 8 Гбит.

Производство планируется на 2020 год. Микросхема DDR5 от SK Hynix поддерживает скорость передачи данных 5200 Мбит/с, что на 60% выше, чем 3,200 Мбит/с официально поддерживаемых DDR4. DDR5 также обеспечивает повышение энергоэффективности, работая всего на 1,1 В, что приводит к снижению энергопотребления на 30%. Компания SK Hynix уже предоставила крупному производителю чипсетов предназначенные для серверов и ПК модули RDIMM и UDIMM DDR5 с увеличенным с 16 до 32 числом банков. По прогнозу IDC, спрос на DDR5 начнет расти в 2020 году. Уже в 2021 году доля DDR5 на рынке DRAM достигнет 25%, а в 2022 году — 44%.