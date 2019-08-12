SK Hynix подготовила более быструю память

Компания SK Hynix официально представила довольно быструю оперативную память, которая совсем скоро затмит все имеющиеся варианты на рынке. Нужно понимать, что память данной компании используется как в оперативной памяти, так и в смартфонах, планшетах, графических ускорителях и прочих системах, где нужен быстрый доступ к информации. Сейчас производитель сообщает, что новый формат памяти уже готова использовать компания Samsung, но когда именно это произойдет и в каких именно устройствах — большой вопрос. Сейчас нужно лишь ждать, пока компания выпустит нечто действительно крутое, чтобы пользователи понимали, какой может быть современная память и как ее могут использовать в современных устройствах вроде смартфонов.