SK Hynix построит огромный завод по производству памяти в США

Более того, новое соглашение с SK Hynix означает, что теперь все крупные мировые производители полупроводников, включая TSMC, Micron, Intel и Samsung, имеют производственные объекты на территории США, хотя ещё лет пять назад это казалось невозможным, потому что в стране наблюдалась нехватка кадров, отсутствовала необходимая инфраструктура и не только. Производство на новом предприятии, которое станет первым заводом такого рода в США, планируется начать в 2028 году. Этот шаг позволит избежать перебоев в поставках HBM памяти для ИИ-чипов, которые играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта, а сейчас это самое важное направление на планете, в которое вкладывают просто колоссальные средства в течение вот уже нескольких лет. Интересно, как это повлияет на стоимость памяти в конечном итоге.