SK Hynix представила первую в мире 321-слойную память

Чтобы компенсировать потенциальное падение производительности при увеличении объёма, SK Hynix увеличила число «плоскостей» (независимых блоков внутри кристалла) с четырёх до шести. Это обеспечивает более широкие возможности параллельной обработки и значительно ускоряет одновременное чтение данных. В результате, 321-слойная QLC NAND демонстрирует не только рост плотности, но и улучшенные показатели — скорость передачи данных выросла в 2 раза, производительность записи увеличилась на 56%, производительность чтения — на 18%, а энергоэффективность записи улучшена более чем на 23%, что особенно важно для центров обработки данных с акцентом на низкое энергопотребление. Первым рынком для новой памяти станут потребительские SSD для ПК, затем технология перейдёт в сегмент корпоративных накопителей.