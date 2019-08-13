SK Hynix представляет самую быструю память

SK Hynix анонсировала новое поколение высокоскоростной памяти. Hbm2e - это улучшенная версия hbm2, которая в настоящее время доступна на различных графических процессорах. Размер hbm2e SK Hynix может достигать 16 ГБ благодаря восьми слоям по 16 ГБ. Пропускная способность на вывод значительно увеличилась и теперь составляет 3,6 Гбит / с. Таким образом, общая пропускная способность 460 ГБ / с может быть достигнута с помощью 1024-битной шины. С этими характеристиками он даже быстрее, чем hbm2e от Samsung, который делает 3,2 Гбит / с на вывод для 409,6 ГБ / с. В 2020 году компания начнет массовое производство hbm2e.