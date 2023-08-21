SK Hynix уже отправила память HBM3E для тестов NVIDIA

Сегодня компания SK Hynix официально подтвердила разработку самой быстрой в мире памяти HBM3e, которая уже сейчас поставляется NVIDIA и другим клиентам для первичной оценки и тестирования для дальнейшей интеграции в реальные продукты. В июне сообщалось, что SK Hynix получила запрос от NVIDIA на первые испытания пережовой памяти HBM3e — сразу после того, как NVIDIA анонсировала свой новую видеокарту GH200 с пропускной способностью до 5 ТБ/сек на чип. Компания SK Hynix заявила, что успешная разработка HBM3E, расширенной версии HBM3 с более высокими техническими характеристиками, дополняет её арсенал передовых чипов памяти и укрепляет позиции производителя как единственного массового поставщика HBM3 в отрасли. Это на самом деле так, потому что на текущий момент SK Hynix является единственным производителем, который может выпускать эту память массово и удовлетворять запросы потенциальных покупателей.

Также в компании заявили, что HBM3E может обрабатывать данные до 1,15 ТБ в секунду, что эквивалентно обработке более 230 фильмов с разрешением Full HD размером 5 ГБ каждый за одну секунду. Скорость на самом деле действительно очень высокая и ничего на современном рынке конкурировать с этой памятью не может. И в сфере искусственного интеллекта, куда сейчас вкладывают львиную долю средств, повышение скорости позволит существенно ускорить работу для достижения необходимых результатов. Но про стоимость чипов памяти информации нет — они ещё не поступили в продажу.
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