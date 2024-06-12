SK Hynix выпустит память GDDR7 в начале 2025 года

Судя по информации инсайдеров, компания SK Hynix планирует начать массовое производство своей памяти следующего поколения GDDR7 уже в первом квартале 2025 года, то есть компания немного отстаёт от конкурентов. Первое поколение модулей памяти GDDR7 появилось ещё в этом году, и компании вроде Samsung и Micron объявили о планах по массовому производству данных чипов уже к концу 2024 года. На мероприятии GTC 2024 также выступили корейские компании, демонстрирующие свои передовые чипы памяти, так что на рынке будет гораздо больше производителей этого направления. Тем не менее, SK Hynix проявила некую сдержанность и не показывала собственные чипы нового поколения GDDR7 вплоть до выставки Computex 2024, где компания объявила о планах начать массовое производство в первом квартале 2025 года.

Стоит напомнить, что компания ранее сообщала, что её новые чипы памяти могут достигать скорости до 40 Гбит/сек на контакт, обеспечивая до 160 ГБ/сек пропускной способности на модуль. Стандарт GDDR7 будет иметь базовую скорость 32 Гбит/сек, обеспечивая 128 ГБ/сек пропускной способности на модуль, что означает увеличение пропускной способности на 25% с будущими вариациями GDDR7. Кроме того, память будет доступна в различных ёмкостях — до 24 ГБ на чип. И хотя корейский гигант сейчас довольно сильно отстаёт от конкурентов, прирост пропускной способности может заинтересовать потенциальных покупателей, потому что 25% прироста это внушительный бонус.
Samsung представила NAND-память 9-го поколения…
Сегодня компания Samsung официально объявила о запуске массового производства новых чипов памяти NAND 9-г…
Micron построит заводы стоимостью 100 миллиардов долларов…
Сегодня появилась достаточно интересная информация о компании Micron Technology — она получила внушительн…
SK Hynix выпустит память GDDR7 в начале 2025 года…
Судя по информации инсайдеров, компания SK Hynix планирует начать массовое производство своей памяти след…
Выручка Samsung выросла на 993% благодаря ИИ…
На волне развития технологий в области искусственного интеллекта многие компании, которые производят аппа…
Обзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон о…
Бренд G.Skill хорошо зарекомендовал себя в сегменте оперативной памяти, предлагая в том числе продвинутые…
Обзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон оперативной памятиОбзор и тесты G.Skill RIPJAWS S5 6000MHz CL30 32GB. Разгон оперативной памяти
Большой объем и высокая частота из коробки. Обзор и тесты T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHzБольшой объем и высокая частота из коробки. Обзор и тесты T-FORCE XTREEM DDR5 48GB 7600 MHz
Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000HОбзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor