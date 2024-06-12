SK Hynix выпустит память GDDR7 в начале 2025 года

Судя по информации инсайдеров, компания SK Hynix планирует начать массовое производство своей памяти следующего поколения GDDR7 уже в первом квартале 2025 года, то есть компания немного отстаёт от конкурентов. Первое поколение модулей памяти GDDR7 появилось ещё в этом году, и компании вроде Samsung и Micron объявили о планах по массовому производству данных чипов уже к концу 2024 года. На мероприятии GTC 2024 также выступили корейские компании, демонстрирующие свои передовые чипы памяти, так что на рынке будет гораздо больше производителей этого направления. Тем не менее, SK Hynix проявила некую сдержанность и не показывала собственные чипы нового поколения GDDR7 вплоть до выставки Computex 2024, где компания объявила о планах начать массовое производство в первом квартале 2025 года.

Стоит напомнить, что компания ранее сообщала, что её новые чипы памяти могут достигать скорости до 40 Гбит/сек на контакт, обеспечивая до 160 ГБ/сек пропускной способности на модуль. Стандарт GDDR7 будет иметь базовую скорость 32 Гбит/сек, обеспечивая 128 ГБ/сек пропускной способности на модуль, что означает увеличение пропускной способности на 25% с будущими вариациями GDDR7. Кроме того, память будет доступна в различных ёмкостях — до 24 ГБ на чип. И хотя корейский гигант сейчас довольно сильно отстаёт от конкурентов, прирост пропускной способности может заинтересовать потенциальных покупателей, потому что 25% прироста это внушительный бонус.