SK Hynix заняла 35% рынка DRAM…

Все эти чипы используют архитектуру HBM, так что аналитики уверены, что сегмент HBM-памяти ожидает рост на уровне 52%, что существенно превышает общий рост рынка DRAM. Кроме того, популярность SK Hynix на рынке связана в том числе с тем фактом, что продукция компании так или иначе связана с HBM. Если верить аналитикам из США, SK Hynix в апреле текущего года контролировала 50% рынка HBM-памяти. При этом по данным Trendforce, в марте Samsung контролировала 45% рынка DRAM (включая 40% рынка HBM), так что на текущий момент южнокорейский гигант является безусловным лидером на этом рынке и можно смело говорить о том, что две эти компании задают тренд развития современного сегмента быстрой памяти. Но это и плохо — они могут контролировать цены, создавая дефицит и не только.