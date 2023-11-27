SK Hynix заняла 35% рынка DRAM

Согласно информации аналитического агентства Business Korea, доля компании SK Hynix на рынке памяти DRAM достигла 35% в третьем квартале текущего года. Графические процессоры для центров обработки данных, которые компании используют для обучения моделей искусственного интеллекта и других достаточно сложных задач, обладают большим объёмом видеопамяти, чем когда-либо ранее, что вызывает бурный спрос на чипы памяти нового поколения. Например, у видеокарты AMD Radeon Instinct MI100 от AMD в 2020 году было 32 ГБ памяти HBM2, а у MI200 в 2021 году — уже 64 ГБ памяти HBM2e. У последней модели MI300X от компании AMD установлено уже 192 ГБ памяти HBM3, а у флагмана H200 от NVIDIA — 141 ГБ памяти HBM3e.

Все эти чипы используют архитектуру HBM, так что аналитики уверены, что сегмент HBM-памяти ожидает рост на уровне 52%, что существенно превышает общий рост рынка DRAM. Кроме того, популярность SK Hynix на рынке связана в том числе с тем фактом, что продукция компании так или иначе связана с HBM. Если верить аналитикам из США, SK Hynix в апреле текущего года контролировала 50% рынка HBM-памяти. При этом по данным Trendforce, в марте Samsung контролировала 45% рынка DRAM (включая 40% рынка HBM), так что на текущий момент южнокорейский гигант является безусловным лидером на этом рынке и можно смело говорить о том, что две эти компании задают тренд развития современного сегмента быстрой памяти. Но это и плохо — они могут контролировать цены, создавая дефицит и не только.