SK Hynix запустит новый завод

Сегодня компания SK Hynix сообщила о запуске строительства нового завода, который будет производить память. В компании считают, что это совершенно новый проект, который позволи прыгнуть сразу в следующее десятилетие. Завод обошелся компании в 13 миллиардов долларов, этих денег будет достаточно, чтобы построить совершенно невероятного завода с громадной площадью. Он должен обеспечить компания памятью NAND и DRAM на ближайшее будущее, чтобы производить еще больше моделей и обеспечивать памятью крупных производителей по всему миру. Построить завод должны до 2020 года, тогда же начнется производство в ускоренном режиме. Стоит так же отметить, что компания SK Hynix за последнее время вложила в заводы более 40 миллиардов долларов.