SMART Modular Technologies представила новую память DuraMemory DDR5 VLP RDIMM

Компания SMART Modular Technologies, мировой лидер в области технологий памяти, твердотельных накопителей и гибридных систем хранения данных, объявила о выпуске нового модуля памяти DDR5 32 ГБ с очень низким профилем регистрации Dual In-Line (VLP RDIMM). Новый модуль SMART DuraMemory DDR5 32 ГБ VLP RDIMM — это первый в отрасли форм-фактор DDR5 VLP RDIMM. VLP RDIMM объемом 32 ГБ предназначен для приложений с ограниченным пространством, таких как встроенные блейд-вычисления и системы хранения данных высотой 1U, корпоративные сети, телекоммуникации и промышленные одноплатные компьютеры (SBC). Экономия пространства также означает улучшенное рассеивание тепла и экономию энергии, что снижает затраты бизнеса.

Модуль VLP RDIMM DDR5 32 ГБ — новейшее дополнение к широкому ассортименту модулей SMART VLP и ULP (Ultra Low Profile), которые подходят для всех типов ПК, сетевых и телекоммуникационных приложений. Для тяжелых и суровых условий эксплуатации SMART также предлагает удерживающие зажимы для фиксации защелок разъемов на месте для эксплуатации в промышленных условиях при температуре от -40°C до +85°C.