SMART Modular представила низкопрофильные модули памяти

SMART Technologies объявила о выпуске низкопрофильных мини-модулей DIMM объемом 32 Гб DDR4 с частотой 3200 Мгц. Мини-модули DIMM 32 ГБ SMART DDR4 3200 Мгц позволяют работать в диапазоне от -40 °C до + 85 °C градусов.

Модули разработаны для использования в телекоммуникационных и сетевых приложениях. Mini-DIMM поставляются в двух вариантах с высотой ULP (17,78 мм) и высотой VLP (18,75 мм). Память можно установить вертикально или под прямым углом к материнской плате, с помощью специального переходника.

SMART Technologies дает 7 лет гарантии. Модули будут представлены на выставке Embedded World 2020.