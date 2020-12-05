SMIC начинает пробное производство процесса второго поколения N + 1

На интерактивной платформе шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) намекнула, что она начала мелкосерийное пробное производство своего процесса N + 1 FinFET второго поколения.

Компания SMIC впервые объявила о том, что в 2019 году она достигла массового производства самого передового 14-нм процесса в Китае. Это процесс FinFET первого поколения компании, массовое производство которого началось в четвертом квартале 2019 года.

Инвесторы попросили уточнить внутренние новости о массовом производстве микросхем следующего поколения, SMIC ответила, что процесс FinFET N + 1 второго поколения действительно вступил в стадию представления клиентов. Позже китайская компания INNOSILICON объявила, что она завершила первую в мире установку и тестирование микросхем на основе усовершенствованного процесса FinFET N + 1 от SMIC.

Процесс очень похож на 7-нм процесс с точки зрения мощности и стабильности и не требует EUV-литографии. Новые технологические узлы N + 1 называются 8-нанометровыми или ранними стадиями 7-нанометрового процесса. Процесс ориентирован на приложения с низким энергопотреблением. По сравнению с 14-нм техпроцессом, процесс SMIC N + 1 дает увеличение производительности на 20% и снижение энергопотребления на 57%, в то время как рыночный эталонный прирост производительности 7-нм должен составлять 35%. Хотя SMIC все еще на годы отстает от TSMC, которая перешла на 5-нм техпроцесс и в настоящее время работает над своим 3-нм узлом следующего поколения.