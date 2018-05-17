SP выпускает обновление двух моделей памяти

Silicon Power анонсирует обновление двух модулей памяти. Для удовлетворения требований стандартов производительности, SP представляет модули памяти DDR4 2666 SODIMM и UDIMM. Совместимые с рядом будущих платформ и материнских плат, эти два модуля являются важным обновлением для пользователей в течение нескольких месяцев, предшествовавших выпуску DDR5.Silicon Power выпустила модели DDR4 2666 SODIMM и UDIMM, чтобы оставаться актуальными и совместимыми с новыми версиями платформ.