SPARKLE опровергла разработку Arc Battlemage на 24 ГБ

После появления слухов о том, что Intel якобы готовит видеокарту Arc Battlemage с 24 ГБ памяти, компания SPARKLE, являющаяся партнёром Intel, опровергла эту информацию. Ранее в сети действительно ходили слухи, что Intel может разрабатывать модель Battlemage с 24 ГБ видеопамяти, якобы ориентированную не на геймеров, а на профессиональный сегмент. Такая видеокарта, как утверждалось инсайдерами, должна была справляться с более ресурсоёмкими задачами — например, с обработкой ИИ-нагрузок, поскольку удвоенный объём памяти по сравнению с 12-гигабайтной Arc B580 именно в играх не дал бы существенного прироста. Месяц назад SPARKLE действительно подтвердила на форуме Bilibili, что работает над 24-гигабайтной версией Battlemage. Однако после того, как комментарий стал вирусным, компания удалила его и выступила с опровержением, заявив, что никакой такой видеокарты в разработке нет.

Страница с упоминанием видеокарты также была оперативно удалена с платформы, но пользователи успели сделать скриншоты. Всё это указывает на некую путаницу внутри компании — сначала SPARKLE подтверждает информацию, а затем сама же её отрицает. Можно предположить, что речь шла о реальном устройстве, но информация о нём была опубликована с нарушением NDA, и компания попыталась замять ситуацию, но уже слишком поздно. На данный момент компания Intel никак не прокомментировала эту ситуацию и официально 24-гигабайтную версию Arc Battlemage не анонсировала.