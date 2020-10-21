SPC Gear Floor Pads коврики для игровых стульев

SPC Gear представила коврики для игровых стульев. Коврики Floor Pads обеспечивают устойчивое покрытие игровой зоны. SPC Gear Floor Pads представлены размером 90 на 90 см и 120 на 90 см. Напольные коврики предназначены для защиты напольного покрытия от повреждений и царапин, которые оставляют колеса игрового кресла.

SPC Gear Floor Pads также предотвращают скольжение на любом покрытии, будь то дерево или плитка. Прочная поверхность напольных ковриков снижает шум при движении кресла по поверхности. Еще одной особенностью является, водооталкивающая поверхность, что упрощает их очистку. Стоимость коврика составляет 29.90 евро (90 на 90 см) и 38.90 евро (120 на 90 см).
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