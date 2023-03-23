SSD на PCIe Gen 5 станут массовыми лишь в 2024 году…

Поставлять накопители исключительно с радиатором, требует пользователей устанавливать этот радиатор на накопитель в своей системе, довольно сложная задача. У многих дорогих материнских плат уже имеется встроенный радиатор, который пользователь хочет использовать, потому что он более стильно выглядит и если уже заплатили деньги за материнскую плату с радиатором для накопителя, то почему бы этот радиатор не задействовать. Кроме того, сами чипы памяти нового поколения требуют весьма сложного процесса производства, который пока что наладить в массовых объёмах не удаётся. И в следующем году, если всё пойдёт по плану, крупные компании смогут выйти на достаточно крупные объёмы производства, которые позволят удовлетворить потребности пользователей.