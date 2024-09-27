SSD на платформе AMD X670E отказываются работать

Суть в том, что при использовании слота PCI-E 5.0 с твердотельным накопителем система начинает случайным образом зависать, так что многие пользователи даже не могут загрузить Windows. Кроме того, пользователи сообщают, что сначала их накопители работали безупречно, но со временем системы начали зависать, вылетать и переставали загружать Windows. Иногда требовалось несколько перезагрузок, чтобы система начала работать, но после диагностики выяснялось, что накопители работали на скорости первого поколения, что значительно снижает общую производительность компьютера. К сожалению, пока что никаких решений этой проблемы нет, так что стоит просто ждать, пока производитель выпустит патч прошивки материнской платы. Это явно проблема софта и её вскоре исправят.