SSD на платформе AMD X670E отказываются работать

Сегодня появилась информация о том, что пользователи, использующие флагманские материнские платы AMD X670E с поддержкой интерфейса PCI-E 5.0 для твердотельных накопителей, сталкиваются с различными проблемами, основная из которых — ограничение скорости SSD до уровня PCI-E 1.0. Соответственно, пользователи, которые вложили немалые средства в платформу AMD X670E, столкнулись с рядом проблем и не могут получить желаемую скорость обмена данными на свои дорогущих SSD. Примечательно, что эта проблема затрагивает многих владельцев X670E, то есть проблемы со скоростью чтения и записи возникают не у единичных пользователей, а у сотен или даже тысяч энтузиастов со всего мира.

Суть в том, что при использовании слота PCI-E 5.0 с твердотельным накопителем система начинает случайным образом зависать, так что многие пользователи даже не могут загрузить Windows. Кроме того, пользователи сообщают, что сначала их накопители работали безупречно, но со временем системы начали зависать, вылетать и переставали загружать Windows. Иногда требовалось несколько перезагрузок, чтобы система начала работать, но после диагностики выяснялось, что накопители работали на скорости первого поколения, что значительно снижает общую производительность компьютера. К сожалению, пока что никаких решений этой проблемы нет, так что стоит просто ждать, пока производитель выпустит патч прошивки материнской платы. Это явно проблема софта и её вскоре исправят.