Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5 с малой задержкой

Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5 с малой задержкой 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR5-UDIMM с частотой 4800 МГц. Улучшенные тактовые частоты обещают в два раза большую пропускную способность, чем у DDR4, при более низком напряжении для большей эффективности. Новые комплекты памяти DDR5 от Sabrent просты в работе, просто подключите и работайте, установите выбранные вами комплекты памяти, войдите в BIOS, нажмите AUTO и перезагрузитесь.

Надежность также была повышена за счет внедрения встроенной технологии исправления ошибок. Доступность памяти улучшается за счет разделения внутреннего 64-битного канала на два независимых 32-битных канала и добавления того же обновления банка.

Sabrent DDR5 поставляется в форм-факторах DIMM и SO-DIMM, чтобы поможет вам, независимо от того, используете ли вы настольный компьютер, ноутбук или другое встроенное устройство. Sabrent соблюдает стандарты JEDEC для обеспечения совместимости и надежности. Компания предлагает широкий диапазон мощностей по доступной цене, чтобы упростить выбор сборки.

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