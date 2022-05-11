Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5 с малой задержкой

Надежность также была повышена за счет внедрения встроенной технологии исправления ошибок. Доступность памяти улучшается за счет разделения внутреннего 64-битного канала на два независимых 32-битных канала и добавления того же обновления банка.
Sabrent DDR5 поставляется в форм-факторах DIMM и SO-DIMM, чтобы поможет вам, независимо от того, используете ли вы настольный компьютер, ноутбук или другое встроенное устройство. Sabrent соблюдает стандарты JEDEC для обеспечения совместимости и надежности. Компания предлагает широкий диапазон мощностей по доступной цене, чтобы упростить выбор сборки.