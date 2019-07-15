Самая экологичная ручка

Omega AXL Pen позволяет сохранить окружающую среду.

Эта стильная ручка доступна в синем, серебристом, золотом и черном цветах и ​​является самым экологичным пишущим инструментом в мире. Его дизайн без чернил означает, что вам никогда не придется заправлять картридж, а специально изготовленный наконечник AXL-METAL означает, что ручка прослужит вам всю жизнь. Эта ручка делает написание или рисование более приятным - благодаря анодированному алюминиевому стержню, который прохладен на ощупь, и тому факту, что серые линии никогда не смазываются и не исчезают.