Самая первая Sony PlayStation вновь поступит в продажу

Первая Sony PlayStation вышла еще в далеком 1994 году, ознаменовав своим выходом новую эпоху развития компьютерных игр. Те у кого в свое время была данная приставка испытывают ностальгические чувства к тому периоду жизни. Чтобы освежить воспоминания геймеров, Sony решила возродить консоль PlayStation. Переизданная модель PlayStation Classic получила тот же самый дизайн, более компактный корпус и 20 встроенных игр.

Нам удалось среди первых побывать на закрытом демонстрационном показе PlayStation Classic, чтобы в рамках данного репортажа рассказать вам все ее особенности.

Комплектация

PlayStation Classic поставляется вместе с двумя оригинальными геймпадами, HDMI кабелем для подключения к телевизору, micro-USB кабелем для подключения к электросети и всей необходимой документацией.

Внешний вид

PlayStation Classic весит всего 170 г, а ее размеры на 45% меньше оригинальной модели. Она полностью повторяет дизайн прошлой модели. CD-диск в нее уже вставишь, а контролеры теперь подключаются по современному разъему USB Type-A.

Контролеры полностью повторяют дизайн и примерный вес от оригинальной версии вплоть до материалов корпуса и качества кнопок.

Геймплей

В PlayStation Classic предустановлено 20 игр, при чем одни и те же для всех стран. В список игр вошли: Final Fantasy VII, Jumping Flash!, R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3, Wild Arms, Grand Theft Auto, Cool Boarders 2, Intelligent Qube, Destruction Derby, Battle Arena Toshinben и многое другое. К сожалению, этот список нельзя никак пополнить самому, но вполне может быть в будущем выйдет новая версия консоли с большим количеством игр.

Отдельным удовольствием для пользователей станет возможность сразиться вдвоем в одну из игр, например, Tekken 3.

Цена

В России PlayStation Classic поступит в продажу в начале декабря 2018 года. Консоль также будет продаваться в Японии, Северной Америке и Европе. Российское представительно заявляет, что ценник будет приблизительно равняться 8 999 рублей. Да, это недешево, но такое устройство, как PlayStation Classic больше нацелено на взрослую платежеспособную аудиторию, которым уже давно не приходится просить денег у родителей на покупку чего-то. Стоит отметить, что PlayStation Classic отлично подойдут в качестве подарка.

Лимитированная версия PlayStation 4 Pro

Также в рамках мероприятия была показана лимитированная версия PlayStation 4 Pro, которая получила название «500 Million Limited Edition PlayStation®4 Pro». Данная версия была выпущена в честь того, что Sony Interactive Entertainment перешла отметку в 500 миллионов проданных ею консолей. Модель получила необычный прозрачный корпус в темно-синем исполнении с 2 Тб встроенной памяти. Всего будет произведено только 50000 экземляров. Консоль уже поступила в продажу.