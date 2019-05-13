Самое маленькое в мире устройство для светотерапии - Pocket Sky

Свет оказывает большое влияние на нашу работу, производительность и настроение. Проблемы производительности, сменная работа, сезонная депрессия и джетлаг - это повседневные проблемы, которые разработчики Pocket Sky хотят решить с помощью своих инноваций в виде имитации дневного света.

Для этой цели венский стартап разработал самое маленькое в мире устройство для светотерапии, которое уже получило награду Red Dot Award 2019 от международного жюри. Pocket Sky основан на многолетних научных исследованиях, разработках, дизайне и всестороннем тестировании.

Pocket Sky работает так же, как солнце. Он использует мягкий синий свет, чтобы подавить выработку мелатонина, гормона сна. Это самый естественный способ повысить настроение, работоспособность и самочувствие. Двадцать минут достаточно для достижения желаемого эффекта. Легкий носимый элемент оснащен батареей и соответствует международному стандарту фотобиологической безопасности ламп (EN 62471: 2000). Питание устройства осуществляется беспроводным способом из тонкого корпуса, который необходимо заряжать только через USB-C каждые две недели. Продукт появится на прилавках в сентябре этого года.