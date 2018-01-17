Samsung 860 Pro (4TB) появился на официальном сайте

Новый Samsung серии 860 PRO SSD только что появился на веб-сайте компании. В этот раз это версия на 4 ТБ.Модуль SATA3 (6 Гбит / с) 2,5 "Чтение со скоростью 560 МБ / с и 530 МБ / последовательной скоростью записи. К сожалению, это единственная информация, которая указана в списке , так как переход на фактическую страницу продукта не работает.

4TB - это нечто, что означает, что Samsung готов с их MLC NAND из 64-слойной вертикальной многослойной NAND-продукции для большого объема. Мы уверены, что в скором времени появятся модели 250, 500, 1TB и 2TB. Цена на 4 ТБ которая указанна на сайте, это 1900 долларов США.