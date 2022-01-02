Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 дебютирует 11 января

Компания Samsung анонсировала свой следующий флагманский смартфон с SoC, который, как ожидается, будет называться Exynos 2200 в преддверии анонса 11 января. Новый чипсет будет оснащен графическим процессором на базе графической архитектуры AMD RDNA 2, более известной тем, что поддерживает графику следующего поколения на видеокартах Xbox Series X , PlayStation 5 и AMD RX 6000.

Ожидается, что Exynos 2100 будет работать на некоторых из самых мощных телефонов Samsung в 2022 году, включая предполагаемый Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22 Ultra. Официальная презентация нового чипсета состоится 11 января.

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