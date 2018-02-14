Samsung Exynos 7885 для среднего класса

Появилась информация о мобильном процессоре Samsung Exynos 7885, который компания специально подготовила для продуктов среднего класса. Данный процессор будут устанавливать на смартфоны не только корейского производителя, так как компания хочет сфокусироваться на возможности продвигать свои процессоры в массы. Скорее всего, в течении ближайшего времени появится информация о том, что производитель будет использовать процессоры в своих новинках и продавать китайским брендам. Это немного дешевле решений от Qualcomm, при том, уверенности в процессоре Samsung Exynos 7885 намного больше, чем в MediaTek. Хотя, конечно, пока процессор не вышел в продажу и его не протестировали, говорить о производительности и возможностях рано. Подождем первые смартфоны на этом процессоре и тогда можно будет обсуждать это.