Samsung Exynos 9820 с новыми характеристиками

Появилась информация про новый мобильный процессор Samsung Exynos 9820. Корейская компания активно развивается в этом направлении и хочет достичь уровня Qualcomm, хотя пока что это не совсем реально. Тем не менее, новинка будет построена по 7-нанометровому технопроцессу, вычислительными ядрами служат Mongoose M4. Это довольно производительное и энергоэффективное решение. За графику мобильного телефона отвечает контроллер Mali G72, который на 30% мощнее всех нынешних вариантов. Получается, что компания выпустит в свет производительную модель процессора, которая может легко конкурировать с лучшими моделями на рынке. Осталось только разобраться в преимуществах решения в синтетических тестах и реальных играх, а дальше уже можно будет говорить о плюсах и минусах новинки.