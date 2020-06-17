Samsung Galaxy Fold 2 скоро отправится в релиз

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о новом планшете Samsung Galaxy Fold 2, который производитель, судя по слухам, должен в ближайшем будущем отправить в релиз. Конечно, пока что говорить о точных датах или хотя бы о характеристиках планшета рано, ведь вся информация в сети просто является слухами и домыслами, но сегодня мы узнали нечто более детальное. Инсайдер сообщил, что у планшета будет батарея на 4500 мАч, то есть устройство может похвастаться весьма неплохой автономной работой, различными бонусами в этом направлении. Да, конечно, этого пока что мало, чтобы пользователи побежали заказывать гаджет себе, но мы уверены, что после релиза можно будет с уверенностью говорить о других бонусах.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold 2
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