Samsung Galaxy J7 Pro получил Android Pie

Компания Samsung продолжает обновлять свои недорогие устройства до последней актуальной версии ОС. На этот раз прошивку получил Galaxy J7 Pro.

Обновление вышло под номером J730FMXXU5CSE и с майским патчем безопасности. Из главных нововведений ПО можно отметить фирменный интерфейс One UI, тёмную тему, обновлённые ярлыки приложений, новые смайлики и многое другое. Жесты управления ждать не стоит, так как у смартфона установлены две сенсорные и одна физическая кнопка под дисплеем.

Как сообщает издание SamMobile, прошивку уже начали получать пользователи Galaxy J7 Pro в России. Чуть позже обновление станет доступно и в других странах.