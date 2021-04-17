Samsung Galaxy Tab A7 Lite показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился новыми рендерами планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 8,4-дюймовый IPS-экран с узкими рамками, корпусом алюминиевым корпусом, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, одинарную тыльную камеру, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, предустановленную операционную систему Android 11 из коробки, а также чёрную и серебристую расцветки. Предполагается, что релиз планшета состоится в июне.