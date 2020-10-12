Samsung Galaxy Tab A7 дешевле в США, чем в других регионах

В сентябре компания Samsung анонсировала бюджетный планшет Galaxy Tab A7. Изначально устройство было доступно только в Европе, а теперь планшет доступен практически по всему миру. Теперь он наконец-то появился в США в конфигурациях хранения 32 ГБ и 64 ГБ.

Самое интересно, что в Америке он дешевле, чем в других регионах. Galaxy Tab A7 - одно из немногих устройств из портфолио Samsung , которые поставляются с чипсетом Qualcomm во всем мире. Оно оснащено 11-нм чипом Snapdragon 662 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Этого комбо более чем достаточно для работы с мультимедиа и легких игр.

Планшет оснащен 10,4-дюймовой ЖК-панелью TFT на передней панели с разрешением 2000 x 1200 пикселей и соотношением экрана к корпусу около 80%, как и большинство планшетов на рынке, и имеет 8-мегапиксельную заднюю камеру, а также 5-мегапиксельную фронтальную камеру для видеозвонков и селфи. Также новый бюджетный планшет от Samsung работает под управлением One UI 2.1 на базе Android 10 и оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, четырьмя динамиками и слотом для карт microSD.

Galaxy Tab A7 доступна только в версии WiFi в США и клиенты могут забрать его в любом цветовом варианте темно - серый, серебро или золото. Базовая модель на 32 ГБ стоит 229,99 долларов, тогда как более высокая модель с 64 ГБ стоит 279,99 долларов.