Samsung Galaxy Tab S10 FE засветился в сети

В базе данных Bluetooth SIG обнаружилось упоминание планшета Samsung Galaxy Tab S10 FE, который еще не был представлен официально. Ведомство подтверждает наличие версии только с Wi-Fi, а также 5G и Wi-Fi. Появление устройства в базе данных может означать его скорую презентацию.

Напомним выпущенный минувшей осенью Galaxy Tab S10 оснащается 12,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800:1752 пикселя и частотой обновления 120 Гц, производительным процессором MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, корпусом из армированного алюминия, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, селфи-камерой на 12 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп и 8 Мп, модемом 5G, адаптером Wi-Fi 6E, четырьмя динамиками, аккумулятором ёмкостью 10090 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.