Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит апдейт до Android 11

Компания Samsung достаточно активно обновляет свои относительно свежие устройства до более современной версии операционной системы Android, позволяя пользователям наслаждаться новыми функциями. Например, с One UI 3.1 планшет Galaxy Tab S7 получил поддержку второго дисплея, а у Galaxy Tab S6 Lite со свежим апдейтом теперь есть функция Samsung DeX — пользователь может подключить планшет к монитору и работать как за персональным компьютером. Теперь обновление с версией сборки P615XXU4CUBB распространяется и для пользователей Galaxy Tab S6 Lite. Обновление включает не только последнюю версию One UI 3.1 на основе улучшений Android 11, но и исправление безопасности от 1 марта, а также полноценную поддержку Samsung DeX по проводу.