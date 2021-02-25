Samsung Galaxy Tab S7 Lite получит процессор Snapdragon 750G

В прошлом месяце выяснилось, что Samsung работает над новым планшетом под названием Galaxy Tab S7 Lite. Предполагается, что номера моделей, такие как SM-T730, SM-T735 и SM-T736GB, относятся к версиям Wi-Fi, 4G LTE и 5G Tab S7 Lite, а недавняя утечка раскрыла основные характеристики планшета. Версия планшета с поддержкой 5G появилась на платформе тестирования Geekbench, благодаря чему удалось узнать о процессоре устройства и объеме оперативной памяти гаджета. Планшет с индексом SM-T736B, он же Galaxy Tab S7 Lite, был замечен с процессором, который представлен под кодовым названием «lito» в Geekbench 5. Это чип Qualcomm Snapdragon 750G, который предлагает базовую частоту 1,80 ГГц, сочетается с 4 ГБ оперативной памяти, а сам планшет работает под управлением ОС Android 11.