Samsung Galaxy Tab S7 Series Mystic Navy доступен для предварительного заказа

Компания Samsung добавила четвертую расцветку под названием Mystic Navy для двух планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab Plus S7. Два планшета теперь также можно приобрести в новой конфигурации и цветом корпуса с объемом памяти 512 ГБ.

Новый цветовой вариант аналогичен варианту Cloud Navy в Galaxy S20 FE и доступен как для Galaxy Tab S7, так и для Galaxy Tab S7 Plus. Оба планшета работают на процессоре Snapdragon 865+ с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. На задней панели двух планшетов находится установка с двумя камерами 13 Мп + 5 Мп, а передняя камера - это датчик 8 Мп. Оба планшета также поддерживают быструю проводную зарядку 45 Вт, имеют четыре динамика и поставляются со стилусом.

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