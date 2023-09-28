Samsung Galaxy Tab S9 FE+ получит АКБ на 10900 мАч

В сети появились свежие подробности о параметрах и цене на планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и поддержкой стилуса S-Pen, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 1380 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G68 MP5, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, фронтальной камерой на 12 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 10090 мАч с автономностью до 45 часов, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модемом для сотовых сетей 5G (опция), поддержкой NFC, защитой от воды и пыли (степень IP68), а также ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1 «из коробки». Цена базовой версии составит 700 евро, а с поддержкой 5G – 800 евро.