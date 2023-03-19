Samsung Galaxy Tab S9 Ultra получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 2

Известный достоверными утечками китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят разогнанной версией топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – а именно, Snapdragon 8 Plus Gen 2. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 10880 мАч.

Напомним, что в августе прошлого года Samsung представила планшет Galaxy Tab Active4 Pro, который получил восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920:1200 пикселей и стеклом Gorilla Glass 5, съёмную батарею ёмкостью 7600 мАч, модем 5G, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержку Dolby Atmos и два микрофона.