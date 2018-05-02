Samsung, Micron и Hynix идут в суд

В США адвокатская контора открыла групповой иск против трех компаний — Samsung, Micron и Hynix. Эти производители оперативной памяти, по словам истца, в начале 2017 года сговорились и резко сократили производство планок оперативной памяти, тем самым вызывая повышение спроса и стоимости. В итоге, стоимость плат выросла на 47%, но это лишь официальная стоимость с завода, в интернет-магазинах данная спекуляция позволила поднять стоимость вдвое. Адвокатская контора считает, что производители сделали это умышленно и теперь требуют выплатить компенсацию каждому, кто покупал память за 2017-2018 года. Если иск будет удовлетворен, а на это есть все шансы, три крупнейших производителя выплатят больше миллиарда долларов компенсации и штрафов. Будем ждать, чем это все закончится, и верим в лучшее.