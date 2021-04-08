Samsung QX2 официально приехали в Россию

Сегодня компания Samsung официально представила свои умные телевизоры Samsung QX2, которые создавались специально для геймеров. Главная особенность данных телевизоров в том, что они поддерживают частоту обновления в 120 гц, благодаря чему геймеру будет гораздо комфортнее играть в различные активные игры, включая шутер и прочие соревновательные проекты. Всего представлено три моделей диагональю 55, 65 и 75 дюймов. На борту данного телевизора расположен специальный процессор, который обеспечивает устройство умными функциями, также имеется множество различных модулей для подключения к беспроводной сети, а также море выходов для подключения периферии. Базовая модель диагональю 55 дюймов стоит чуть дороже 1000 долларов, за флагманскую модель придется отдать 2300 долларов.