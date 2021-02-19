Samsung Tab A7 Lite и Tab S7 Lite показали на рендерах

В сети появились изображения и характеристики планшетов Samsung Tab S7 Lite и Tab A7 Lite, выход которых ожидается в июне 2021 года. Флагманскому Tab S7 Lite прочат 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержку мобильных сетей пятого поколения и фирменный интерфейс One UI 3.1.

Galaxy Tab A7 Lite оснастят 8,7-дюймовым дисплеем с ориентацией на вертикальное использование (смотрите на логотип расположение фронтальной камеры) и тонкий металлический корпус. Аппаратные платформы и ориентировочные цена планшетов пока не раскрываются.