Samsung анонсировала 5-нм чипсет Exynos W920 для носимых устройств

Samsung анонсировала свой первый в мире 5-нм чипсет Exynos W920, разработанный специально для носимых устройств. Новый чипсет оснащен встроенным модемом LTE и отличается низким энергопотреблением.

Samsung Exynos W920 включает в себя два ядра ARM Cortex-A55 вместе с графическим процессором ARM Mali-G68. По словам производителя, Exynos W920 предлагает на 20% увеличение производительности процессора, а производительность графики увеличена в 10 раз по сравнению с предшественником. Чипсет Exynos W920 обеспечит более плавный запуск приложений на носимых устройствах. Кроме того, чипсет оснащен встроенным модемом 4G LTE Cat.4.

Ожидается, что новый 5-нм чипсет Exynos W920 будет установлен на грядущих часах Galaxy Watch 4.
Комментарии и отзывы Samsung Exynos W920
Рынок ПК-компонентов успокоится к 2023 году...
Рынок ПК-компонентов успокоится к 2023 годуТекущая глобальная нехватка микросхем поставила рынок компонентов для ПК в довольно неудобное положение. ...
Samsung готовит Exynos 2200 на графике AMD...
Samsung готовит Exynos 2200 на графике AMDОжидается, что новейший процессор Qualcomm Snapdragon 895 будет запущен во второй половине этого года. Ан...
Производством Qualcomm Snapdragon 895 займется Samsung...
Производством Qualcomm Snapdragon 895 займется SamsungЕсли верить информации инсайдеров, а её сейчас просто море, Qualcomm уже работает над процессором следующ...
Intel заявила о дефиците на несколько лет вперёд...
Intel заявила о дефиците на несколько лет вперёдГенеральный директор Intel официально подтвердил, что нехватка микросхем, от которой страдает мир на теку...
Intel представила серверные процессоры Xeon W-3300...
Intel представила серверные процессоры Xeon W-3300Компания Intel представила линейку серверных процессоров Xeon W-3300. Новая серия включает в себя кэш-пам...
MediaTek представила чипы Dimensity 920 и Dimensity 810...
MediaTek представила чипы Dimensity 920 и Dimensity 810MediaTek представила два новых мобильных чипсета Dimensity 920 и Dimensity 810. Данные чипсеты призваны о...
Qualcomm представила мощнейший процессор Snapdragon 888 Plus...
Qualcomm представила мощнейший процессор Snapdragon 888 PlusQualcomm официально анонсировала новый чипсет Snapdragon 888 Plus, который появится в смартфонах, запуска...
Мини-ПК PrimeMini Slim 2 получил CPU Intel Core i5-10310u ...
Мини-ПК PrimeMini Slim 2 получил CPU Intel Core i5-10310u Компания Prime Computer пополнила ассортимент неттопов моделью PrimeMini Slim 2, которая может похвастать...
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor