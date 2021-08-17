Samsung анонсировала 5-нм чипсет Exynos W920 для носимых устройств

Samsung анонсировала свой первый в мире 5-нм чипсет Exynos W920, разработанный специально для носимых устройств. Новый чипсет оснащен встроенным модемом LTE и отличается низким энергопотреблением.

Samsung Exynos W920 включает в себя два ядра ARM Cortex-A55 вместе с графическим процессором ARM Mali-G68. По словам производителя, Exynos W920 предлагает на 20% увеличение производительности процессора, а производительность графики увеличена в 10 раз по сравнению с предшественником. Чипсет Exynos W920 обеспечит более плавный запуск приложений на носимых устройствах. Кроме того, чипсет оснащен встроенным модемом 4G LTE Cat.4.

Ожидается, что новый 5-нм чипсет Exynos W920 будет установлен на грядущих часах Galaxy Watch 4.