Samsung анонсировала микросхему памяти HBM-PIM с высокой пропускной способностью. В основе HBM-PIM лежит архитектура памяти HBM2 Aquabolt, она вышла в 2018 году. Часть памяти, называемая PIM, имеет усовершенствованные блоки на основе логики. По словам компании, новая архитектура предлагает увеличение производительности обработки искусственного интеллекта более чем вдвое и использует 70% меньше энергии.

Новый чип будет использоваться в серверах и приложениях ИИ, которые требуют высокопроизводительных вычислений. HBM-PIM устраняет задержку передачи данных между памятью и процессором. Кроме того, архитектура не требует вмешательства со стороны программного и аппаратного обеспечения. На данный момент компания тестирует память у поставщиков.