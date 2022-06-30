Samsung анонсировала производство 3-нм процессоров

Этот подход обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность, чем технологии GAA, использующие нанопроволоки с более узкими каналами. GAA оптимизировала гибкость дизайна, что позволяет Samsung использовать преимущества PPA (мощность, производительность и площадь). Сравнивая его с 5-нм процессом, Samsung утверждает, что его 3-нм технология GAA может снизить энергопотребление на 45 процентов, повысить производительность на 23 процента и уменьшить площадь на 16 процентов. Интересно, что Samsung не упомянула о различиях в улучшениях по сравнению с 4-нм техпроцессом, хотя в пресс-релизе говорится, что в настоящее время ведется работа над 3-нм производственным процессом GAA второго поколения. Этот процесс второго поколения позволит снизить энергопотребление на 50 процентов, повысить производительность на 30 процентов и уменьшить занимаемую площадь на 35 процентов. Вопрос только в доступных партиях.