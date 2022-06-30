Samsung анонсировала производство 3-нм процессоров

Samsung опережает TSMC и объявила о массовом производстве 3-нм чипов GAA, обеспечивающих множество преимуществ для различных приложений и продуктов. По словам корейского производителя, технология GAA выходит за рамки FinFET и планирует расширить производство систем на кристалле для смартфонов. Доктор Сиёнг Чой, президент и руководитель литейного производства в Samsung Electronics, с гордостью объявляет о новой архитектуре. Samsung использовала другой метод для массового производства 3-нм чипов GAA, который включает использование запатентованной технологии и нанолистов с более широкими каналами.

Этот подход обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность, чем технологии GAA, использующие нанопроволоки с более узкими каналами. GAA оптимизировала гибкость дизайна, что позволяет Samsung использовать преимущества PPA (мощность, производительность и площадь). Сравнивая его с 5-нм процессом, Samsung утверждает, что его 3-нм технология GAA может снизить энергопотребление на 45 процентов, повысить производительность на 23 процента и уменьшить площадь на 16 процентов. Интересно, что Samsung не упомянула о различиях в улучшениях по сравнению с 4-нм техпроцессом, хотя в пресс-релизе говорится, что в настоящее время ведется работа над 3-нм производственным процессом GAA второго поколения. Этот процесс второго поколения позволит снизить энергопотребление на 50 процентов, повысить производительность на 30 процентов и уменьшить занимаемую площадь на 35 процентов. Вопрос только в доступных партиях.