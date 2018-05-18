Samsung будет продавать процессоры...

Компания Samsung решила продавать процессоры Exynos другим производителям мобильных телефонов. До этого увидеть продукцию производителя можно было только на своих флагманах, плюс некоторые девайсы среднего класса получали примерно аналогичный набор железа. Теперь же компания решила продавать свои разработки другим брендам, чтобы те ставили процессоры на свои устройства. Чем это полезно? На рынке будет больше конкурентов, значит процессоры будут развивать быстрее, они будут дешевле и более технологичными. Вообщем, это большой плюс на самом деле, особенно если посмотреть на картину рынка в целом. Осталось только надеяться, что процессоры будут достойно конкурировать с другими производителями на рынке. Это сложная задача, ведь сейчас Qualcomm буквально на всех фронтах выигрывает.