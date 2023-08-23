Samsung будет выпускать чипы для AMD MI300X

Появилась информация от инсайдеров, что компания AMD заключила сделку с Samsung о использовании передовой памяти HBM3 и соответствующей технологии упаковки для графических процессоров MI300X. Компания Samsung стала центром внимания в индустрии во многом из-за того, что TSMC контролирует большую часть рынка производства микрочипов, но компания сильно занята огромными заказами NVIDIA на графические процессоры для искусственного интеллекта, что поставило компании, такие как AMD, в невыгодное положение — им не у кого заказать передовые процессоры, потому что их некому больше производить. А поскольку AMD планирует выходить на рынок искусственного интеллекта, ей нужен надёжный и постоянный партнёр — в данном случае этим партнёром выступает компания Samsung.

Сообщается, что Samsung успешно прошла решающие испытания качества для своей новейшей памяти HBM3 следующего поколения и готова взять первые заказы от компании AMD в ближайшее время. При этом стоит отметить, что помимо AMD, компания NVIDIA также рассматривает Samsung как потенциального поставщика микрочипов, поскольку TSMC в настоящее время не может удовлетворить огромный спрос на рынке искусственного интеллекта. Это довольно интересная ситуация, потому что сейчас TSMC из-за дефицита чипов может просить за них гораздо больше денег, но если Samsung сможет занять нишу и отобрать потенциальных покупателей, то у TSMC уже не будет такого преимущества над конкурентом и монополия нивелируется.
Intel готовит к релизу процессоры Granite Rapids-AP…
Сегодня в сети были опубликованы изображения следующего поколения процессоров Intel Granite Rapids-AP, пр…
Характеристики Intel Core Ultra 7 1002H слили в сеть…
В сети появился утечка информации о новом процессоре Intel Meteor Lake-P с новым брендингом Core Ultra, к…
AMD готовит к релизу процессор Ryzen 5 5600X3D…
В сети появилась утечка данных о грядущем процессоре AMD Ryzen 5 5600X3D с технологией 3D V-Cache, которы…
В сети появились характеристики процессоров AMD EPYC 8004 Si…
Сегодня достаточно известный инсайдер поделился спецификациями предстоящих процессоров AMD EPYC 8004 Sien…
NVIDIA представила новейший графический ускоритель Hopper GH…
Компания NVIDIA только что объявила релизе усовершенствованного графического процессора GH200 с технологи…
AMD уже готовит к релизу процессоры Ryzen 8000…
Если верить информации инсайдеров, новые процессоры AMD из семейства Ryzen 8000 будут представлены в двух…
Intel Core i7-14700K прошёл тестирование в Китае…
Стоит напомнить, что ранее мы уже видели утечку информации о процессоре Intel Core i7-14700K с приростом …
Intel Core i7-14700K засветился в тестах бенчмарка…
Инсайдеры заявили, что процессор Intel Core i7-14700K, который построен на архитектуре Raptor Lake Refres…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor