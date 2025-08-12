Samsung будет выпускать память для видеокарт NVIDIA

Если вы следили за разработками Samsung в области HBM за последний год, то могли заметить, что ситуация вокруг этой технологии сильно изменилась — особенно в контексте попыток компании закрепиться в цепочке поставок NVIDIA. Изначально предполагалось, что Samsung будет поставлять HBM3 для видеокарт NVIDIA, но, по сообщениям, у памяти возникли проблемы с нагревом, из-за чего ставка была сделана на HBM3E. Теперь же, по данным корейских СМИ, Samsung начала поставки 12-слойных модулей HBM3E для NVIDIA, что можно назвать серьёзным прорывом. В отчёте говорится, что Samsung вскоре поставит NVIDIA от 30 до 50 тысяч единиц такой памяти, которая, вероятно, будет использоваться в продуктах серии Blackwell Ultra.

Всего несколько дней назад появлялись слухи о том, что Samsung собирается снизить цены на HBM3E, чтобы получить место в списке поставщиков NVIDIA и составить более жёсткую конкуренцию SK Hynix. Судя по всему, эта ценовая стратегия сработала — NVIDIA известна тем, что ценит высокую маржинальность своих продуктов. Снижение цен на HBM может серьёзно склонить чашу весов в пользу Samsung, ведь компания располагает одной из крупнейших производственных баз в сегменте. Более дешёвый процесс HBM3E либо вынудит конкурентов идти на снижение цен, либо позволит Samsung отобрать часть их рынка. При этом компания активно работает над HBM4 и имеет здесь стратегическое преимущество — у Samsung есть собственные независимые линии производства как полупроводников, так и логики, что даёт больше гибкости клиентам.