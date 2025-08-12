Samsung будет выпускать память для видеокарт NVIDIA

Всего несколько дней назад появлялись слухи о том, что Samsung собирается снизить цены на HBM3E, чтобы получить место в списке поставщиков NVIDIA и составить более жёсткую конкуренцию SK Hynix. Судя по всему, эта ценовая стратегия сработала — NVIDIA известна тем, что ценит высокую маржинальность своих продуктов. Снижение цен на HBM может серьёзно склонить чашу весов в пользу Samsung, ведь компания располагает одной из крупнейших производственных баз в сегменте. Более дешёвый процесс HBM3E либо вынудит конкурентов идти на снижение цен, либо позволит Samsung отобрать часть их рынка. При этом компания активно работает над HBM4 и имеет здесь стратегическое преимущество — у Samsung есть собственные независимые линии производства как полупроводников, так и логики, что даёт больше гибкости клиентам.