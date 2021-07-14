Samsung готовит Exynos 2200 на графике AMD

Ожидается, что новейший процессор Qualcomm Snapdragon 895 будет запущен во второй половине этого года. Аналогичным образом Samsung также готовится к запуску своего собственного чипа флагманского уровня следующего поколения под названием Exynos 2200 — в сети даже появилось кодовое название данного процессора. Для тех, кто не знает, Exyno 2200 — это будущий чипсет от южнокорейского технологического гиганта, который будет поставляться с графическим процессором AMD Radeon, который, как сообщается, превосходит Apple A14 в графическом плане. Ожидается, что этот чип будет построен по 4-нм техпроцессу и будет поставляться с графикой архитектуры RDNA 2 Team Red под кодовым названием Voyager.

Примечательно, что RDNA 2 от AMD — это та же архитектура, которая также используется в игровых консолях текущего поколения, таких как Xbox Series X и PlayStation 5. Последняя линейка видеокарт Radeon RX 6000 также поддерживает эту технологию. Другими словами, Samsung может иметь конкурентное преимущество с точки зрения графической производительности с новым Exynos 2200 на своих флагманских смартфонах. Вероятно, мы можем ожидать, что этот чип дебютирует в серии Galaxy S22. Хотя, поскольку бренд выпускает линейку в двух вариантах, мы также можем ожидать, что последние модели флагманских смартфонов также будут поставляться с процессорами Qualcomm Snapdragon 895. Интересно, какой из вариантов будет мощнее — раньше Qualcomm, конечно, побеждала без шансов.