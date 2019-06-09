Samsung готовит пресс-конференцию по Galaxy Fold в конце этого месяца

Согласно сообщению южнокорейских СМИ, запуск Galaxy Fold может состояться в следующем месяце. Ожидается, что компания проведет пресс-конференцию в конце этого месяца, чтобы поделиться более подробной информацией об изменениях и улучшениях, внесенных в Galaxy Fold.

Samsung внесла два улучшения в Galaxy Fold. Защитный слой на дисплее теперь заправлен в корпус, а зазоры на петлях уменьшены, чтобы предотвратить попадание мусора. Изначально Galaxy Fold должен был быть запущен в конце апреля, но Samsung отложил запуск после того, как рецензенты столкнулись с проблемами отображения в течение 48 часов после использования.