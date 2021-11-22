Samsung говорит о DDR6, GDDR7 и массовом производстве HBM3

Во время проведения Samsung Tech Day 2021 компания представила несколько интересных идей о будущем технологий системной памяти и о том, как она планирует осуществлять свое производство. Начиная с последнего стандарта DDR5, компания намерена следовать документам JEDEC и предлагать некоторые модули разгона, которые превосходят спецификации, рекомендованные JEDEC. В то время как стандарт DDR5 определяет модули памяти с пропускной способностью 6400 МТ/с, Samsung будет разрабатывать модули, способные разгоняться до 8400 МТ/с. Они еще не подтверждены, так как все еще находятся в стадии разработки. Тем не менее, мы можем ожидать их появления в более поздних версиях памяти DDR5.

Компания также рассказала о стандарте DDR6, который якобы вдвое быстрее DDR5. Новый стандарт DDR6 все еще находится на ранней стадии разработки, и все, что мы знаем, это то, что количество каналов памяти на модуль увеличивается вдвое по сравнению с DDR5 до четырех каналов. Количество банков памяти также увеличивается до 64. Помимо DDR6 для настольных компьютеров и серверов, компания также работает над Low Power DDR6 (LPDDR6) для мобильных приложений. В то время как память LPDDR5 компании поступит в массовое производство с использованием процесса 1a-нм в начале 2022 года, LPDDR6 все еще находится на ранней стадии разработки. Базовая скорость для модулей DDR6 предположительно достигнет 12800 МТ/с, а модули разгона присоединятся к партии со скоростью до 17 000 МТ/с. Версия LPDDR6 для мобильных устройств также должна обеспечивать скорость до 17 000 млн транзакций в секунду.
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