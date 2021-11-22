Samsung говорит о DDR6, GDDR7 и массовом производстве HBM3

Компания также рассказала о стандарте DDR6, который якобы вдвое быстрее DDR5. Новый стандарт DDR6 все еще находится на ранней стадии разработки, и все, что мы знаем, это то, что количество каналов памяти на модуль увеличивается вдвое по сравнению с DDR5 до четырех каналов. Количество банков памяти также увеличивается до 64. Помимо DDR6 для настольных компьютеров и серверов, компания также работает над Low Power DDR6 (LPDDR6) для мобильных приложений. В то время как память LPDDR5 компании поступит в массовое производство с использованием процесса 1a-нм в начале 2022 года, LPDDR6 все еще находится на ранней стадии разработки. Базовая скорость для модулей DDR6 предположительно достигнет 12800 МТ/с, а модули разгона присоединятся к партии со скоростью до 17 000 МТ/с. Версия LPDDR6 для мобильных устройств также должна обеспечивать скорость до 17 000 млн транзакций в секунду.